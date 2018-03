Geen water in diverse straten 06 maart 2018

02u56 0

Verschillende straten in Buggenhout hebben vandaag, dinsdag 6 maart, te kampen met een onderbreking van het leidingwater. Het gaat om de Schoolstraat, de Jachtweg en de Lievekensstraat. Watermaatschappij Farys meldt dat er in de loop van de dag één uur lang geen water zal zijn. Best is alle kranen dicht te laten en te zorg dat toestellen die water verbruiken, zoals wasmachine en vaatwasser, uitgeschakeld zijn. (DND)