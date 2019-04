Geen water in diverse straten Nele Dooms

07 april 2019

12u27 0

Er zal op maandag 8 april tijdelijk geen leidingwater zijn in diverse straten in Buggenhout. Het gaat om het Mostenveld, de Adolf De Landtsheerstraat, de Provincialebaan van huisnummers 2 tot 124, het Bergveld van huisnummers 2 tot 56, de Mosten van nummers 28 tot 42 en de Sint-Jozefstraat van woningen 1 tot 39. Dat meldt watermaatschappij Farys. Die plant werken aan de waterleiding. De onderbreking van het leidingwater is voorzien tussen 8 en 16 uur. Bewoners worden opgeroepen om tijdens de wateronderbreking het gebruik van water te vermijden. Alle kranen moeten dicht blijven en toestellen die water verbruiken, zoals wasmachine en vaatwasser, moeten uitgeschakeld zijn.