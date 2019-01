Geen leidingwater in Breemstraat Nele Dooms

07 januari 2019

Er zal op vrijdag 11 januari tijdelijk geen leidingwater beschikbaar zijn in de Breemstraat in Buggenhout, van huisnummer 1 tot 56. Hetzelfde is het geval in het Hofkwartier, tussen huisnummer 1 tot 6. De wateronderbreking zal ongeveer één uur duren en zal plaatsvinden tussen 8 en 16 uur. Bewoners worden aangeraden om tijdens de onderbreking waterverbruik te vermijden. Alle kranen moeten dicht en toestellen die water verbruiken, zoals wasmachine en vaatwasser, moet uitgeschakeld zijn.