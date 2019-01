Gedichtenavond in bibliotheek Nele Dooms

30 januari 2019

De bibliotheek van Buggenhout laat de jaarlijkse Gedichtendag niet onopgemerkt voorbij gaan. Thema dit jaar is “Vrijheid” en de voorbij maanden konden Buggenhoutenaren hun eigen gedichten rond dit thema insturen bij de bib. Een jury koos een aantal gedichten uit om voor te stellen aan het grote publiek. De gedichten zijn op raamposters aangebracht en te lezen op verschillende locaties. Bovendien komen de schrijvers op donderdag 31 januari hun gedicht persoonlijk voordragen in de bibliotheek van Opdorp, aan de Dries. Speciaal voor die gelegenheid komt ook auteur Johan Van Damme langs. Hij stelt zijn nieuwe boek “In het spoor van de Achterwacht” voor, over de belevenissen van soldaat Arthur Robson tijdens en na WOII. De voorstelling wordt afgewisseld met gedichten rond “Vrijheid”, gebracht door Annita Huygens. De Gedichtenavond begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom. Info: bib@buggenhout.be.