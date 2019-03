Garageverkoop stevent af op record Nele Dooms

29 maart 2019

09u35 0

Voor de zesde keer vindt in Buggenhout dit weekend een grote Garageverkoop plaats. Verschillende verenigingen slaan de handen in elkaar om dat waar te maken en zo veel mogelijk inwoners warm te maken om tweedehands spullen te verkopen.

Organisatoren CD&V, ACV, PASAR , Femma, en het huis-aan-huisblad ’t Middelpunt zijn nu al tevreden met het te verwachten succes. “Meer dan tweehonderd deelnemers schreven zich al in”, zegt Ronald Van Gemerde. “Daarmee steven we af op een recordeditie, ook al door het voorspelde mooie lenteweer zaterdag. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. Afgedankte maar nog bruikbare spullen krijgen een nieuwe bestemming en belanden niet op de afvalberg. Maar ook het sociale aspect is belangrijk. Buren vinden elkaar voor een gezellige babbel, terwijl ze hun garage of oprit openstellen als tweedehandsmarktje.”

De opbrengst van de Garageverkoop gaat naar het goede doel. MFC Capelderij uit Opdorp, vzw Avalon uit Opstal, het dagcentrum Eindelijk en Blijdorp Buggenhout krijgen elk een deel van het inschrijvingsgeld. De Garageverkoop vindt plaats op zaterdag 20 maart, van 9 tot 16 uur. De start bevindt zich aan het dagcentrum van Eindelijk, aan het Klaverveld in Buggenhout. Daar zijn formulieren met de deelnemende adressen te verkrijgen. Info: - www.pasar.be/buggenhout.