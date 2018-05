Fredy en Magda vieren gouden jubileum 24 mei 2018

Fredy Aeyels (71) en Magda Cooreman (72) uit Opstal vierden hun gouden huwelijksjubileum. De twee trouwden vijftig jaar geleden.





Fredy Aeyels was altijd stukadoor. Magda was lerares Frans en geschiedenis. De twee kregen twee kinderen. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen. Fredy was altijd erg sportief en tekent nu nog elke woensdagavond present om te tafeltennissen in De Pallieter.





De twee houden ervan op reis te gaan en hebben een caravan in Zeeland staan.





"We hopen nog lang te mogen genieten van elkaar en van de familie", klinkt het.











(DND)