Fotowedstrijd rond thema water 12 juli 2018

De Milieuraad van Buggenhout organiseert deze zomer een fotowedstrijd rond het thema water. "We nodigen iedereen uit om onze gemeente eens op een andere manier te ontdekken", zegt Gustaaf Van Gucht van de Milieuraad. "Wie die mooie plekjes op foto vereeuwigt, kan deelnemen aan onze wedstrijd."





Met het initiatief wil de Milieuraad het belang van water op onze planeet in de kijker zetten. Deelnemen aan de fotowedstrijd 'Water in Buggenhout' kan tot 30 september. Elke deelnemer kan maximum drie foto's mailen naar fotowedstrijdGAMNBuggenhout@gmail.com. Contactgegevens en informatie over de foto moeten zeker vermeld.





Er zijn mooie prijzen te winnen. Info: www.buggenhout.be.





