FOTOALBUM: Voil Jeanetten en Sjieke Boeremadammen stelen de show Nele Dooms

25 maart 2019

15u25 0

Na een geslaagde carnavalsstoet onder een stralende lentezon zondag in Opstal, was het maandag de beurt aan de Voil Jeanetten en Sjieke Boeremadammen om de show te stelen in het dorp. Hun rondgang langs de cafés is al jaren een traditie op carnavalsmaandag. Het bonte gezelschap, allemaal voorzien van pruiken, bontjassen en handtassen, verzamelde aan café De Ster in de Stenenstraat voor een namiddag plezier. Ze kregen daarbij ook het gezelschap van Prins Carnaval Viette. “Het is duidelijk dat de Opstalse carnavalisten er nog altijd veel plezier in scheppen om een dag als voil jeanet door het leven te gaan”, klinkt het bij de Orde van de Jeinen. Na een stoet doorheen het dorp werd de ambiance in de cafés nog voortgezet.