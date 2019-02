Fluvius geeft uitleg op kerkplein Nele Dooms

02 februari 2019

Wie meer uitleg wil over het nieuwe Fluvius, kan op donderdag 7 februari op het kerkplein van Buggenhout terecht. Fluvius is ontstaan omdat Eandis en Infrax de handen in elkaar geslagen hebben om samen een nieuw netbedrijf te vormen. Het is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van distributienetten voor elektriciteit en aardgas. Daarnaast staat het bedrijf ook in voor de openbare verlichting in Buggenhout. Op donderdag 7 februari stelt het bedrijf zich officieel voor aan het grote publiek en zal enkel nog de naam Fluvius gebruikt worden. Om die nieuwe naam aan iedereen voor te stellen, is er de “Fluvius tot bij U-tour”. Daarbij is Buggenhout als allereerste aan de beurt. Vanaf 9 uur kan iedereen tijdens de wekelijkse markt terecht in een tent van Fluvius voor meer uitleg. Om 10.30 uur wordt een officieel voorstellingsmoment voorzien.