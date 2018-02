Fikse subsidie voor verbouwing Muziekacademie 17 februari 2018

02u47 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout kan op een fikse subsidie rekenen voor verbouwingswerken aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans aan de Kasteelstraat. Minister Crevits maakt, via Agion, 148.000 euro vrij. Voor- en zijgevel van de academie worden gerenoveerd en er komt dakisolatie.

Het gemeentebestuur van Buggenhout reageerde op de oproep van Agion met een project voor energiebesparende ingrepen aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in de Kasteelstraat. Een positieve respons resulteert in een subsidie van liefst 148.000 euro. "Daar kunnen we serieus mee aan de slag om het energieverbruik in onze academie te laten dalen", zegt een tevreden schepen Jan Jacobs (N-VA). "Dat levert dan weer een besparing van de energiefactuur op."





Isolerend glas

Het gemeentebestuur laat de voor- en zijgevel van het gebouw aanpakken. De achtergevel werd enkele jaren geleden al gerenoveerd. "De huidige renovatie situeert zich op vier vlakken", zegt Jacobs. "Het betonrot in de muren moet worden behandeld. We laten ook al het buitenschrijnwerk vervangen door isolerend glas. Het vervangen van de huidige aluminium ramen verhoogt bovendien tegelijk de veiligheid. Alle uit- en ingangen krijgen nieuwe deuren van minstens 1,2 meter breed. Tot slot zullen de gevels volledig beschermd worden tegen bijvoorbeeld weersomstandigheden." Ook het volledige dak van het academiegebouw wordt aangepakt. Dat is momenteel niet geïsoleerd.





Energiezuinig

Het gemeentebestuur plant overigens nog meer werken aan de academie, maar die vallen buiten de toelage van Agion. "We voorzien een relightning-project, waarbij het hele gebouw nieuwe, energiezuinigere verlichting krijgt", zegt Jacobs. "Er komt ook nog een bijkomende berging aan het gebouw. En op basis van een veiligheidsverslag voorzien we nog wat extra aanpassingen voor meer brandveiligheid."





De verbouwingswerken moeten, door de toekenning van de subsidie, binnen de twee jaar starten. De aanstelling van een ontwerper voor de plannen komt nog deze maand op de agenda van de gemeenteraad. (DND)