Figuranten voor theater gezocht 03 maart 2018

Camerata Productions van Buggenhout pakt deze zomer uit met een groot openlucht theaterspektakel Karmeliet. De voorbereidingen daarvoor zijn volop bezig. Het spektakel vertelt de ontstaansgeschiedenis van het Karmelietenbier in de zeventiende eeuw.





De regie is in handen van Stijn De Wolf, die van Karmeliet een overweldigende openluchtvoorstelling wil maken. Daarvoor zijn nog tal van figuranten nodig. "Een grootschalig spektakel als dit krijgt pas echt kleur met een hele hoop figuranten en dansers", zegt choreograaf Hakan Quintelier. "Momenteel gaven zich al zo'n vijftig mensen op om te figureren, maar dat aantal mag gerust verdubbelen." De repetities voor de figuratie starten begin augustus, maar op 21 april komt de hele bende wel al eens samen om het terrein te verkennen en verdere afspraken te maken. Wie interesse heeft, kan dat melden via www.theaterspektakel-karmeliet.be. De voorstellingen vinden plaats vanaf 23 augustus aan het kasteel van Opdorp. Tickets en info: www.camerata-productions.be. (DND)