Fietsverbinding maakt boeren boos PLANNEN BEMOEILIJKT OMDAT EIGENAARS GROND NIET WILLEN AFSTAAN NELE DOOMS

20 juni 2018

02u34 0 Buggenhout Het ziet er naar uit dat de nieuwe fietsverbinding in Opstal er toch niet zo snel zal komen. Eén van de eigenaars ziet het niet zitten dat zijn grond daarvoor wordt ingenomen. "Dat is alleen nog meer sluikstorten veroorzaken", zeggen boeren Jozef en Luc Van Belle.

De gemeenteraad gaf zopas haar fiat voor een nieuwe trage weg. Die moet een fietsverbinding vormen tussen de Driesenweg en de Kortedreef in Opstal. Vanuit de Krapstraat loopt langs de Dreef een rechte verbinding, via de Begijnenweg naar de Reigersweg en het station Baasrode-Zuid. Enkel tussen de Kortedreef en de Driesenweg wordt de weg onderbroken door een akker. Daar wil de gemeente een verbinding maken. "Zo krijgen fietsers een veiliger alternatief voor de drukke en gevaarlijke Molenstraat om vanuit Opstal naar Lebbeke te rijden", zegt schepen van Mobiliteit Wim Mommaers (N-VA).





Verzet van boeren

Maar hoewel tijdens de gemeenteraad voorgehouden werd dat de eigenaars van de betrokken percelen akkoord zouden zijn, blijkt er nu toch een kink in de kabel. Boer Jozef Van Belle en zoon Luc willen niet weten van een nieuwe weg over hun land. Zij kondigen aan dat ze zich met hand en tand zullen verzetten tegen grondinname of onteigening. "Dit is alleen maar zorgen voor nog meer sluikstorten in wegbermen", meent Jozef Van Belle. "Nu al ruimen we dagelijks blikjes en ander zwerfafval langs de zijden van onze akker vol maïs op. Mensen fietsen voorbij en in het passeren gooien ze hun afval weg in de berm. Alleen riskeert dit vervolgens mee vermalen te worden tot dierenvoeder. Als dat in de maag van een koe terechtkomt, sterft ze. Trek nu nog eens een nieuwe weg over ons land en er is zoveel lopende meters extra berm om vervuild te geraken."





De boeren zien het ook niet zitten om een stuk van hun grond te verliezen. "In het verleden stonden we al vierkante meters af voor voetbalterrein en krachtbal", zegt Luc. "Het mag eens stoppen. We hebben al deze grond nodig om voldoende maïs te telen, bestemd om onze dieren te voederen. De gemeente zou beter iets doen aan het huidige, té snelle, sluipverkeer dat langs de bestaande tragen wegen in deze buurt passeert. Dan kunnen fietsers die als veilig alternatief benutten. Ik zou niet weten waarom er nog een verbinding moet bijkomen, als de Scheldelandroute hier al vlakbij passeert. De verkiezingsstrijd moet niet ten koste gaan van onze broodwinning."





Geen overleg

Dat er geen overleg was voor de beslissing zit de eigenaars hoog. "We hebben hen wel een brief gestuurd om ze van het project op de hoogte te brengen", zegt schepen Mommaers. "Wij geloven echt in het nut van dit project. Ik plan nog een gesprek met de betrokkenen. Overigens moeten zij eigenlijk nu al een breedte van vijf meter vrijhouden langs de gracht om die te kunnen ruimen. De fietsweg zou perfect op dat traject kunnen."