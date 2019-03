Fietspad wordt ook voetpad in Broekstraat Nele Dooms

20 maart 2019

De huidige eenrichtingsfietspaden langs beide kanten van de weg in de Broekstraat in Opstal zullen in de toekomst ook dienst doen als voetpad. Daarvoor heeft de Buggenhoutse gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd. Het gaat om de fietspaden tussen de Ravenstraat en Wiesbeek. “Eigenlijk passen we het verkeersreglement aan aan de situatie in de praktijk”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Dit deel van de Broekstraat is dichtbevolkt en er staan heel veel huizen. Daardoor gebruiken heel wat zwakke weggebruikers de fietspaden nu al om er over te stappen.”