Fietsen voor Avalon Nele Dooms

27 augustus 2018

De vzw Avalon, die in het centrum van Opstal een nursinghome voor personen met een zware fysieke beperking open houdt, organiseert op zaterdag 1 september voor de zeventiende keer haar jaarlijkse "Avalon Bike Rock". Fietstoeristen kunnen deelnemen aan tochten van 70, 90, 120 of 150 kilometer, langs landelijke, verkeersarme wegen. Nieuw is een parcours van 50 kilometer. Er is ook een familietocht voorzien van dertig kilometer. Vertrekken kan vanaf 7.30 uur. Hiervoor starten kan vanaf 12 uur. Start en aankomst zijn voorzien aan sporthal De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Bij de aankomst zijn er gratis muziekoptredens voorzien. De opbrengst van de Avalon Bike Rock gaat integraal naar het nursinghome van de vzw Avalon in Opstal. Info: www.avalonfietsers.be.