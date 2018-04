Fietsclub TGV is aan nieuwe seizoen begonnen 11 april 2018

De Fietsclub TGV Opstal start een nieuw fietsseizoen. De club bestaat uit vijftig leden en er zijn twee teams.





"Het belooft alvast een druk jaar te worden", zegt voorzitter Geert Hermans. "Elke zondagochtend verzamelen we aan clublokaal Torenhof in Opstal om een mooie rit te fietsen door het Vlaamse land. Zowel vlakke ritten, kasseiritten als hellingen in het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen staan op het programma. Dit jaar is er ook een weekend voorzien aan zee en een vierdaagse in Nederland."





Fietsclub TGV Opstal zal ook deelnemen aan de Avalon Bike Rock op 1 september en het Opdorpse wielercriterium op woensdag 4 juli.











