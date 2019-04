Fiat voor vernieuwingswerken muziekacademie Nele Dooms

01 april 2019

Met de goedkeuring van het bestek voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Buggenhout, heeft de gemeenteraad zijn fiat gegeven voor de start van vernieuwingswerken aan het gebouw aan de Kasteelstraat. Op het programma staat een grondige renovatie van buitenschrijnwerk, dak en gevels. Het project zal bijna 500.000 euro kosten. Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, verleent 172.250 euro subsidie voor het project. Het gemeentebestuur laat de voor- en zijgevel van het gebouw aanpakken. Zo moet het betonrot in de muren behandeld worden. Het buitenschrijnwerk wordt vervangen door super isolerend glas. De huidige aluminium ramen vervangen, verhoogt bovendien de veiligheid. Alle uit- en ingangen krijgen nieuwe deuren van minstens 1,2 meter breed. De gevels worden beter geïsoleerd. Ook het ganse dak van het academiegebouw wordt aangepakt. Dat is momenteel helemaal niet geïsoleerd, waardoor heel wat warmte verloren gaat. De isolatiewaarde van het dak moet met de voorziene werken flink omhoog gaan. Het hele project moet ervoor zorgen dat de energiefactuur van de academie serieus daalt. Aan de achterzijde, wat de zuidkant is, voorziet het gemeentebestuur zonnewering zodat ook in de zomer de temperatuur in het gebouw draaglijk blijft.