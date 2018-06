Femma op bedrijfsbezoek bij Ganda Ham en bij bakkerij La Lorraine 05 juni 2018

De vereniging Femma Buggenhout trok op bedrijfsbezoek. Dat gebeurde samen met leden van Pasar Buggenhout. De deelnemers gingen eerst naar Ganda Ham in Destelbergen. Daarna stond een verkenning van bakkerij La Lorraine in Ninove op de agenda. "Bij allebei deze prachtbedrijven was het natuurlijk mooi meegenomen dat er ook een proeverij van al dat lekkers op de agenda stond", zegt Etienne Hermans. "In totaal namen een vijftigtal geïnteresseerden aan deze uitstap deel."











(DND)