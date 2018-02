Femma en Pasar op dagreis 07 februari 2018

02u42 0 Buggenhout De verenigingen Femma Buggenhout-Opstal en Pasar Buggenhout slaan de handen in elkaar voor een dagreis. De deelnemers trekken naar 'het nieuwe Gent'.

Op het programma staat een bezoek aan de omgeving van het Sint-Pietersstation, waar vroeger het klooster van de paters Redemptoristen stond en nu een nieuw leef-, vormings- en inspiratieproject is gerealiseerd. Na een middagmaal in hartje Gent, neemt een gids het gezelschap op sleeptouw voor een verhaal over de middeleeuwse site, over het verdwenen Zuidstation, de beruchte Kuiperskaai, een stukje bibliotheekgeschiedenis, de Minardschouwburg, de Kortedagsteeg, de geografische 'krook' in de Nederschelde,... De daguitstap is voorzien op zaterdag 17 maart, maar geïnteresseerden moeten nu al inschrijven.





Deelnemen kost 55 euro voor leden en 58 euro voor niet-leden. Info: 052/33.37.73 of etienne.hermans@telenet.be of www.pasar.be/Buggenhout. (DND)