Feestelijke inspeling nieuw orgel 13 april 2018

02u37 0

De kerk van Opstal beschikt voortaan over een nieuw orgel. Dat stond voordien in de Heilig-Kruiskerk in de Lange Minnestraat in Lebbeke. Het gaat om een kostbaar Pelsorgel uit 1992. Door de sluiting van de Lebbeekse kerk, stond het orgel er al een aantal jaren ongebruikt bij. Uiteindelijk besliste de kerkraad van de Heilig-Kruisparochie om het aan de Opstalse Sint-Gerardus-Majellakerk te schenken. Daar wordt het bespeeld tijdens de liturgische diensten. "Ondertussen heeft het instrument de tijd gehad om te acclimatiseren. Daarvoor hebben we gewacht tot na de winter en nu is het tijd om het op een feestelijke manier in te spelen", zegt Stefan Keppens. De inhuldiging vindt morgen plaats. Organist van dienst is Bart Jacobs, titularis in de Sint-Michiels en -Goedelekathedraal in Brussel. Ook het gemengd projectkoor Cantamuze verleent zijn medewerking. Het concert begint om 19.30 uur. Op zondag 15 april, om 9 uur, wordt het orgel tijdens de misviering plechtig gewijd. Dan luistert het parochiaal Sint-Gerarduskoor de viering op. Aan het orgel speelt dan Eric Van Ransbeeck. De toegang is voor beide momenten gratis. Nadien vindt telkens een receptie plaats.





(DND)