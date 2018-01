Feestcheques voor buurtfeesten 02u44 0

Het gemeentebestuur van Buggenhout wil ook dit jaar gemeentelijke feestcheques uitdelen. Daarmee wil de gemeente initiatieven, zoals buurt- of straatfeesten, aanmoedigen die het gemeenschapsgevoel bevorderen. De cheques hebben een waarde van 100 euro. De toelage kan wel nooit meer dan de effectieve kosten dekken. Elke straat of buurt kan slechts één keer per kalenderjaar een toelage bekomen. De feestcheques aanvragen kan in het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. (DND)