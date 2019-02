Familie-actrice Caroline Maes meter van vzw Eindelijk Nele Dooms

13 februari 2019

13u59 0 Buggenhout De vzw Eindelijk van Buggenhout, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, heeft voortaan ook een eigen meter. Caroline Maes, gekend van haar rol als Mieke Van den Bossche in de vtm-serie Familie, neemt die taak op zich. Eerder werd Johan Boskamp al peter van de Buggenhoutse organisatie.

In haar rol van Mieke Van den Bossche bleef actrice Caroline Maes al eens hele tijd in coma na een verkeersongeluk en vergat daardoor een deel van haar leven. Voor vele cliënten van de vzw Eindelijk is het pure realiteit. “Mensen komen bij ons terecht om te herstellen en revalideren nadat ze een hersenletsel opliepen door bijvoorbeeld een ongeval, hersenbloeding of dergelijke”, zegt directeur Bea Van den Broeck. “Bij velen komt daar ook een verwerkingsproces bij kijken. In ons therapeutisch dagcentrum aan het Klaverveld kan het allemaal aan bod komen en vinden cliënten een dagbesteding.”

Met dat dagcentrum maakte Caroline Maes woensdag uitgebreid kennis. De actrice was onder de indruk. “Ik heb niet getwijfeld om ja te zeggen op de vraag of ik meter wilde worden van de vzw Eindelijk”, zegt ze. “Deze organisatie levert heel nuttig werk. Ik heb zelf drie zonen en ik zou ook willen dat voor hen gezorgd werd als hen iets zou overkomen. Het is belangrijk dat er instellingen als deze zijn, zodat mensen met een hersenletsel en bijhorende problemen toch nog goed kunnen leven. Ik draag de boodschap graag verder uit en ben zelfs van pan om met de zonen op bezoek te komen. De oudste leert momenteel auto rijden. Het kan als sensibilisatie dienen om geconfronteerd te worden met de gevolgen van verkeersongelukken.”

Helpen met sensibiliseren

Net daarom doet de vzw Eindelijk beroep op een meter en peter. “Bekende gezichten kunnen helpen met sensibiliseren”, zegt directeur Van den Broeck. “Rond drugs en alcohol in het verkeer bijvoorbeeld en wat dat kan veroorzaken. Als we daardoor al was het maar één iemand redden van een hersenletsel is die missie al geslaagd.”

De vzw Eindelijk is momenteel volop bezig met een uitbreiding van haar dagcentrum. Ernaast krijgt het woonproject ’t Eigennest, met een twintigtal zorgappartementen waar personen met een niet-aangeboren hersenletsel kunnen wonen, vorm.