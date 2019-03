Extra markeringen voor verkeerspaaltjes Nele Dooms

13 maart 2019

16u12 0

Buggenhout neemt extra maatregelen zodat verkeerspaaltjes in de toekomst sneller opgemerkt worden. Dat moet voorkomen dat fietsers er tegenaan rijden, omdat ze de paaltjes te laat zien. “Kleine dingen maken vaak het verschil”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Daarom zullen we alle paaltjes op de verschillende fietsroutes en fietsverbindingen die Buggenhout telt, voortaan letterlijk extra in de verf zetten.” De gemeente laat overal duidelijke grondmarkeringen rond de paaltjes aanbrengen.