Expo op Dries ziet het groots: 60 kunstenaars zetten schouders onder ‘No Man’s Land’ Nele Dooms

28 februari 2019

20u09 0 Buggenhout Kunstwerken van een zestigtal beeldhouwers zullen te zien zijn op de Dries in Opdorp tijdens de tweejaarlijkse openlucht beeldententoonstelling van Het Middelpunt. De organisatoren koppelen aan de tiende expo dit jaar ook een Beeldenroute in de wijde omgeving rond de Dries. De biënnale krijgt als thema ‘No Man’s Land’.

Elke twee jaar tovert Het Middelpunt de Dries in Opdorp om tot een grote beeldententoonstelling in openlucht. Dat vindt altijd plaats in maart, als de duizenden paasbloemen op het plein in bloei staan. Dit jaar gebeurt dat voor de tiende keer. Naar aanleiding van dat jubileum zorgt Het Middelpunt voor een extraatje bij de openluchtexpo: de Beeldenroute.

“Voor de allereerste keer hebben we een wandeling uitgestippeld in de wijde omgeving rond de Dries”, zegt Firmin De Brandt van Het Middelpunt. “Er zullen dit jaar dan ook niet alleen beeldhouwwerken op de Dries zelf staan, maar ook op andere sites. Denk maar aan het park rond het kasteel van Opdorp, aan de pas gerestaureerde ijskelder, nabij het voetbalplein van de Rangers en in de velden er rond. Wie wil, kan dus een deel Keisdruppersroute bewandelen en zo allerlei kunstwerken ontdekken.”

Aan de beeldententoonstelling nemen zo’n zestig beeldhouwers deel. Die komen uit Vlaanderen, maar ook uit Nederland en Wallonië. “Enkelen zijn ondertussen vaste waarden bij ons evenement, maar meer dan de helft exposeert voor de allereerste keer in Opdorp”, zegt De Brandt. “We lanceren altijd een open oproep om deel te nemen en de feedback is altijd uitermate positief. Kunstenaars zijn in de wolken over de unieke locatie van de Dries.”

Het doel van de expo blijft ook na tien jaar dezelfde. “We streven naar een laagdrempelige manier om kunst wat toegankelijker te maken”, klinkt het. “De Dries trekt in het voorjaar altijd heel veel bezoekers, door de bloemenpracht. Omdat de site vrij toegankelijk is, kan iedereen zomaar met de unieke kunstwerken kennismaken. Zo wordt cultuur ook toegankelijk voor wie anders nooit bijvoorbeeld een galerij of muziek bezoekt.”

Thema van de expo dit jaar is ‘No Man’s Land’. “Maar dan wel de oorspronkelijke betekenis ervan”, zegt De Brandt. “Namelijk een plaats die buiten de regels of wetten van omliggende vorstendommen viel. Zo was Opdorp in een ver verleden een Vrijheerlijkheid en dus No Man’s Land, met eigen wetten en gebruiken. Hier kon er altijd iets meer dan in de omringende gebieden. Met die vrijheidsgedachte in het achterhoofd bieden wij kunstenaars ruimte om hun creativiteit hoogtij te laten vieren.”

Hoogtepunt van de Beeldententoonstelling wordt zondag 31 maart, dankzij een samenwerking met tal van Opdorpse verenigingen. Naast de expo vinden die dag allerlei randactiviteiten plaats. Er zijn demonstraties, workshops, muziek en tentoonstellingen. Info: www.hetmiddelpunt.eu.