Expo nog maar net gestart en al twee slakken weg 13 maart 2018

02u46 0 Buggenhout De openlucht tentoonstelling 'Lente op de Dries' van Middenstand Opdorp Leeft (MOL) is nog maar net gestart, of er zijn al twee slakken verdwenen. De organisatoren dienen klacht tegen onbekenden in.

Het voorbije weekend ging de tentoonstelling, met kunstig versierde polyesteren beelden tussen de duizenden paasbloemen op de Dries, onder heel wat belangstelling van start. Deze keer zijn het 350 grote slakken die het plein sieren. De paasbloemen staan dan nog niet in bloei door het koude weer, de slakken zorgen wel al voor vrolijke kleurtjes en lentegevoel.





Al moet de expo het meteen al met twee exemplaren minder stellen. Dieven gingen er mee aan de haal. "Elke keer hetzelfde liedje", zegt Erik Coppens, voorzitter van MOL. "Vlak na de opening is het telkens weer prijs, diefstal of vandalisme. Sommigen hebben blijkbaar geen respect voor andermans spullen." Deze keer zijn er wel getuigen. De uitbater van B&B Nova Zembla, vlakbij de Dries, zagen zondagavond rond 22 uur een witte mobilhome stoppen, een nog vrij jonge kerel uitstappen en een slak inladen. "Ze hebben met de eigen wagen nog de achtervolging ingezet, maar speelden het voertuig kwijt richting Malderen", vertelt Coppens. MOL heeft klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie. "We hopen dat de dader gevat wordt", klinkt het. (DND)