Erkrido sluit campagne af met meer dan 100.000 euro 24 januari 2018

Erkrido, de plaatselijke afdeling van Kom Op Tegen Kanker in Buggenhout, heeft zijn tweejaarlijkse campagne 2016-2017 afgesloten met een ingezamelde som geld van liefst 101.190 euro. De centen gaan naar KOTK voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte en voor de begeleiding van kankerpatiënten en hun familie. Erkrido, opgericht door Kristien Maes en Erik Daelemans - die hun dochter Dorien verloren door een hersentumor - bestaat ondertussen tien jaar. Sinds de start slaagden ze er in om zo'n 325.000 euro te verzamelen met onder andere concerten, Roparun, verkoop van chocoladen hartjes en plantjes en allerlei giften. "Nu geven we het startschot voor een zesde campagne in 2018 en 2019 en hopen ook dan weer een mooi bedrag te vergaren", klinkt het.





