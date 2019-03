Erkrido met drie teams mee op fiets tegen kanker, maar ... eerst een quiz Nele Dooms

26 maart 2019

17u15 0 Buggenhout Erkrido, de plaatselijke afdeling van Kom Op Tegen Kanker in Buggenhout, stapt mee op de fiets tegen kanker. Tijdens het hemelvaartweekend zullen drie teams en twee solorijders deelnemen aan de jaarlijkse ‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’.

De drie teams zullen tijdens de fietsvierdaagse telkens acht ritten van 125 kilometer onder elkaar verdelen. De solorijders Ilse en Henk gaan voor de volledige 1.000 kilometer. “Gaststad Mechelen dient als dagelijkse start- en aankomstplaats en de tocht doet alle Vlaamse provincies aan”, zegt Kristien Maes van Erkrido. “De 1000 km voor Kom op tegen Kanker viert overigens zijn tiende verjaardag en dus wordt het iets bijzonders. Eenmalig komt er een internationaal peloton en onze Erkrido-fietser Henk zal erbij zijn.”

Het internationale peloton vertrekt op donderdag 30 mei in Lyon voor een vierdaagse en rijdt via de Bourgogne, de Champagnestreek en Nord-Pas de Calais tot in Oudenaarde. Daar sluit het aan bij de andere pelotons voor de laatste rit naar Mechelen op zondag 2 juni.

“Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij een steentje bijdragen in de strijd tegen kanker door mee te helpen bij de fondsenwerving voor het inschrijvingsgeld”, zegt Maes. “Dat bedraagt 5.000 euro per team, integraal bestemd voor levensbelangrijk kankeronderzoek. Ook Erkrido wil dus de nodige centen bij elkaar krijgen. Iedereen mag steunen via www.1000km.be/team/erkrido.”

Om fondsen te vergaren, organiseert Erkrido ook op zaterdag 30 maart een ErkridoQuiz. De vragen worden gesteld vanaf 20 uur in Zaal Nicolaas, aan de Jachtweg in Buggenhout. Ploegen van vijf spelers kunnen meedoen en dat kost 25 euro. Info en inschrijvingen: erkridoquizt@gmail.com.