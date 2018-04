Erkenning als fairtrade-gemeente 11 april 2018

Buggenhout heeft haar officiële erkenning als fairtrade-gemeente op zak. "Dat is goed nieuws. Ons dossier werd al meer dan een half jaar geleden doorgestuurd", zegt schepen Jan Jacobs (N-VA). "De gemeente engageert zich ertoe eerlijke handel te promoten. Dat doen we onder andere door bij aankoop van producten aandacht te besteden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. We doen daarvoor beroep op leveranciers die een certificaat hebben van eerlijke handel of alternatieve handelsorganisaties zoals Oxfam Wereldwinkel." Het was de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GROS die de aanvraag om fairtrade-gemeente te worden stimuleerde. "Ook de vrijwilligers van de Wereldwinkel hebben flink aan deze kar getrokken", zegt Jacobs. (DND)