Erfgoedspotters komende weken op pad door Buggenhoutse straten Nele Dooms

31 januari 2019

15u57 0 Buggenhout Wie de komende weken personen foto’s ziet maken van gevels en panden in Buggenhout, hoeft niet ongerust te zjin. Het zijn Erfgoedspotters die op pad zijn. Zij worden uitgestuurd door de gemeente om de “Inventaris van het Onroerend Erfgoed” in de bosgemeente te actualiseren. Alle karaktervolle en bijzondere gebouwen zijn daarin opgenomen. Later komen ook andere gemeenten uit de regio aan bod.

Meer dan 85 waardevolle erfgoedpanden telt Buggenhout, niet weinig voor zo’n kleine gemeente. Allemaal staan ze, samen met ook nog wat natuurlijke elementen en dorpsgezichten, vermeld op de Inventaris van het Onroerend Erfgoed. “Het gaat om historische gebouwen die niet geklasseerd zijn als monument, maar wel zeer waardevol en bijzonder zijn en het karakter van de gemeente bepalen”, zegt Steffi Coppens, Erfgoedcoördinator bij de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Schelde-Durme. Die is actief in verschillende gemeenten in de regio, zoals Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke, Hamme, Zele en Berlare. “De Vlaamse overheid startte de opmaak van de lijst op in de jaren zeventig en er werd tot 2000 aan gewerkt. Elke gemeente in Vlaanderen beschikt over zo’n lijst.”

Zogenaamde Erfgoedspotters gaan nu alle waardevolle, karaktervolle panden van die lijst in Buggenhout bezoeken. Dat gebeurt vanaf februari. Bedoeling is de inventaris te actualiseren. “Bij die update gaan we na of die gebouwen die ooit opgenomen werden bij het bouwkundig erfgoed er vandaag nog staan. Of we evalueren of ze nog altijd op de lijst een plaats verdienen. Sommige gebouwen kunnen immers, door onwetendheid bij de eigenaars, in het verleden zwaar verbouwd zijn zodat de waarde verminderd is”, zegt Coppens. “Met een lijst die up-to-date is, heeft de gemeente een beter zicht op het erfgoed dat er nog is. Zo kunnen ze er in de toekomst beter voor zorgen. De inventaris is de basis van een degelijke erfgoedbeleid en -werking in een gemeente.”

Buggenhout heeft op dat vlak alleszins wel wat te bieden. “Groot is Buggenhout niet, maar er zijn hier toch wel wat ‘speciallekes’ te vinden”, meent Coppens. “Zo hebben we de bijzonder mooie Dries met daarrond ook nog eens heel wat panden die op de inventaris staan, met verschillende burgerwoningen. Ook in het centrum van Buggenhout staan bijvoorbeeld nog vroegere bouwershuizen, om nog te zwijgen van de Boskapel en diverse gebouwen in de Kasteelstraat. De woning Van Humbeeck in de Pastorijstraat is dan weer erg bijzonder door zijn vorm. Ook speciale eikenbomen op perceelsgrenzen, kapelletjes en zelfs een haag in de vorm van een kip staan op de lijst. We zijn benieuwd of die in de Houtenmolenstraat nog bestaat.”

De Erfgoedspotters gaan al die erfgoedpanden de komende weken op foto zetten. Aan tientallen gevels zal dus gefotografeerd worden. “Maar inwoners hoeven echt niet ongerust te zijn dat het hier gaat om mensen met slechte bedoelingen op prospectie”, zegt Coppens. “Integendeel, niemand hoeft zich zorgen te maken. Er is maar één doel: de karaktervolle panden van Buggenhout inventariseren. Wie in een erfgoedpand woont, krijgt overigens een flyer en een brief met meer duiding.”

Vrijwilligers nodig

Buggenhout is niet de enige gemeente waar de Erfgoedspotters op pad gaan. Nog dit jaar volgt ook Dendermonde en vervolgens nog andere gemeenten uit deze regio. “Buggenhout mag dan wel 85 erfgoedpanden tellen, in Dendermonde zijn het er meer dan duizend”, weet Coppens. “Dat is onmogelijk te verwezenlijken met het beperkte personeel van de erfgoeddienst. Daarom gaan we binnenkort ook op zoek naar vrijwilligers die ons bij deze taak willen helpen.”

Info: ioedscheldedurme@rlsd.be.