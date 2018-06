Eretekens voor laureaten van de arbeid 12 juni 2018

Het gemeentebestuur van Buggenhout zorgde voor een ontvangst en huldiging van de Laureaten van de Arbeid in het gemeentehuis. Jaak Vermeiren kreeg het gouden ereteken in de sector Autohandel. Hij ontving ook het label "expert van de sector". Jacques Meyermans ontving een gouden ereteken in de sector Politie- en Civiele Veiligheidsdiensten. Hij was commissaris van de politie tot 2016 en nu gepensioneerd na 43 jaar actieve dienst binnen de politie. Hij behaalde verscheidene onderscheidingen.





