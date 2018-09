Els Roëll slaat hole in one Nele Dooms

04 september 2018

12u49 0 Buggenhout Els Roël is de gelukkige eigenaar van een spiksplinternieuwe Audi A5 Sportback.

Dat heeft ze te danken aan een mooie prestatie tijdens het jaarlijkse Buslot Audi Golftoernooi bij golfclub Krokkebaas in Buggenhout. Dat was aan de vierde editie toe. "Wie er in slaagde om een 'hole in one' te slaan op Hole 1 zou de gelukkige winnaar worden van een nieuwe auto", zegt Wim Goedgezelschap. "Els Roëll speelde dat klaar en kreeg dus de autosleutels overhandigd."