Eindejaars-sale bij Hebbeding Nele Dooms

12 december 2018

Nancy Van Sande uit Opdorp organiseert op zondag 16 december een eindejaarssale met Het Hebbeding. Van Sande is haast dagelijks creatief bezig met ontwerpen van onder andere juwelen, sjaals, horloges, poncho’s, handtassen en zelfs outfits. Alle zelfgemaakte “hebbedingen” showt ze zondag tussen 10 en 18 uur. “Het is de ideale gelegenheid om tussen de collectie te snuisteren en een leuk eindejaarsgeschenk of -outfit op de kop te tikken”, zegt ze. “Zelf staan we klaar met advies.” Het Hebbeding bevindt zich aan Nieuwstad 10 in Opdorp. Info: www.hethebbeding.be.