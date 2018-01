Einde voor NCD 20 januari 2018

02u28 0 Buggenhout NCD, de partij van huidig burgemeester Tom Van Herreweghe, houdt op te bestaan. Dat heeft van Herreweghe zelf bekendgemaakt tijdens zijn toespraak naar aanleiding van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in De Pit. Het stopzetten van de partij is het gevolg van de beslissing van de burgemeester om uit de politiek te stappen.

Tom Van Herreweghe kondigde midden november aan dat hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 geen kandidaat meer zou zijn. Zijn afscheid van de politiek is onder andere ingegeven door de beslissing van diverse NCD'ers, waaronder schepenen Geert Hemans, Geert Mannaert en Nadine Sertyn, om over te stappen naar CD&V. Wat de beslissing van Van Herreweghe betekende voor de toekomst van zijn partij NCD, die hij zelf oprichtte, bleef op dat ogenblik koffiedik kijken.





Nu is duidelijk dat samen met het afscheid van Van Herreweghe, ook de partij NCD ophoudt te bestaan. De burgervader kondigde dat zelf aan.





Ander verhaal

"Het is tijd voor een ander verhaal, met andere mensen", zei Van Herreweghe. "Maar iedereen die NCD zou afdoen als een simpele fait-divers, is dom of maakt zichzelf iets wijs. De partij was achttien jaar geleden een compleet nieuwe alliantie en heeft ervoor gezorgd dat er een andere, nieuwe en unieke koers gevaren is in Buggenhout. NCD is een partij van tel geweest."





Over zijn eigen afscheid waren ook nog enkele woorden weggelegd. "Ik heb me van meet af aan voorgenomen dat ik me nooit zou vastklampen aan een mandaat", klonk het. "Gedachten zijn vaak makkelijker dan daden. Het was dan ook geen makkelijke beslissing, maar ik ben nu tevreden dat ik de stap om ermee te stoppen toch gezet heb. Voor het zover is, gaan we er wel nog één jaar stevig invliegen."





(DND)