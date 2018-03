Eetfestijn voor dagcentrum Eindelijk 07 maart 2018

De vzw Eindelijk van Buggenhout, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, organiseert dit weekend een eetfestijn. De opbrengst daarvan gaat naar de werking van het therapeutisch dagcentrum aan het Klaverveld in Buggenhout. Op het menu staan stoofvlees en vol-au-vent. Smullen kan op zaterdag 10 maart, van 17.30 tot 21 uur, en op zondag 11 maart, van 11.30 tot 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de refter van BuSO-school Spectrum, aan de Platteput in Buggenhout. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: 052/47.46.14 of via bea.vdb@dagcentrum-eindelijk.be. (DND)