Eetfestijn als benefiet voor vzw Eindelijk Nele Dooms

19 februari 2019

De vzw Eindelijk van Buggenhout, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, organiseert dit weekend haar jaarlijkse eetfestijn. De opbrengst ervan gaat naar de werking van het therapeutisch dagcentrum van Eindelijk aan het Klaverveld en de realisatie van twee zorgstudio’s voor kortopvang en de gemeenschappelijke ruimtes van het woonproject ’t Eigennest. Daar zullen mensen met een hersenletsel comfortabel zelfstandig kunnen wonen. De bouw is volop bezig. Voor het eetfestijn kan Eindelijk uitpakken met een unieke affiche. “Die werd ontworpen door Willem, één van onze cliënten”, zegt directeur Bea Van den Broeck. “Hij werkte voor zijn hersenletsel als burgerlijk ingenieur-architect. Willem is nog altijd bijzonder creatief. Zijn ontwerp mag er zeker zijn.” Op het menu voor het eetfestijn staan vol-au-vent, stoofvlees en groenteburgers met frietjes en lekkere desserts. Smullen kan op zaterdag 23 februari, van 17.30 tot 21 uur, en op zondag 24 februari, van 11.30 tot 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de grote zaal van BuSO Spectrum, aan de Platteput in Buggenhout.