Eerste vrouwelijke voorzitter voor N-VA Nele Dooms

20 februari 2019

N-VA Buggenhout is toe aan een primeur. Voor het eerst heeft de partij een vrouwelijke voorzitter. De N-VA-leden van Buggenhout verkozen zopas een nieuw bestuur voor hun lokale afdeling. Carine Minnoye (50) is de nieuwe voorzitter. Ze is manager bij DSV Solutions, zelfstandige en secretaris van UNIZO Buggenhout. Minnoye neemt de fakkel over van Ward Vranken. Die laat het voorzitterschap voor wat het is om zich beter toe te leggen op zijn taak als nieuw gemeenteraadslid. Minnoye zal worden bijgestaan door Thomas De Coster als ondervoorzitter. “Met Minnoye aan het roer van N-VA Buggenhout krijgen we voor het eerst een vrouw aan het hoofd van een politieke afdeling in de bosgemeente”, zegt Vranken. “Met deze verkiezing dikt het bestuur van N-VA Buggenhout overigens aan tot 24 bestuursleden. Dit, in combinatie met het groeiende ledenaantal en de start van een jongerenafdeling, stemt ons hoopvol voor de toekomst.”