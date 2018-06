Eerste ondergrondse glasbol in Maalderijstraat 12 juni 2018

02u31 0

De eerste ondergrondse glasbol in Buggenhout heeft een plaats gekregen in de Maalderijstraat. Afvalintercommunale Verko stelt voor elke gemeente van haar werkingsgebied één ondergrondse glascontainer ter beschikking. Het project kadert in de strijd tegen sluikstorten en zwerfafval op glasbolsites. "Ondergrondse glasbollen nodigen minder uit tot sluikstorten, omdat de omgeving een open ruimte is en daders zich dus niet kunnen verstoppen", zegt schepen van milieu Geert Hermans (NCD). "Het gaat om een proefproject. Bij een evaluatie zullen we nagaan of er betere resultaten zijn."





Het gemeentebestuur van Buggenhout zal de komende maanden ook mobiele camera's aan glasbolsites inzetten om sluikstorters af te schrikken. "Bovendien kunnen de beelden dienen om daders vlugger te identificeren", zegt Hermans. "De camera's zullen ook aan de kerkhoven ingezet worden tegen vandalisme."





(DND)