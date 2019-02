Eerste beslissing nieuwe politieraad: presentiegeld de hoogte in Nele Dooms

14 februari 2019

14u06 0 Buggenhout De eerste vergadering van de nieuwe politieraad voor de politiezone Buggenhout-Lebbeke betekende meteen al een budgettaire verhoging. Elk raadslid krijgt voortaan per vergadering meer presentiegeld. Die wordt opgetrokken van 75 naar 90 euro.

Tijdens de installatievergadering naar aanleiding van de nieuwe legislatuur legden de vertegenwoordigers uit gemeenteraden van Lebbeke en Buggenhout hun eed af voor de politieraad, maar meteen stond ook een stemming over de verhoging van de presentiegelden op de agenda. Die wordt per politieraadslid per vergadering opgetrokken van 75 naar 90 euro.

Volgens Pierre Claeys (CD&V), burgemeester van Buggenhout die het voorstel lanceerde, gaat het om een indexering. Zijn collega-burgemeester van Lebbeke Raf De Wolf, voorzitter van de politieraad, liet de presentiegelden voor politieraden in omliggende gemeenten bekijken en daaruit blijkt dat de tarief in Buggenhout zelfs met de verhoging nog altijd het laagste is in de regio.

Op Steven Creyelman (VB) uit Buggenhout na, die de verhoging afkeurde, stemden alle andere partijen uit zowel Buggenhout als Lebbeke voor de verhoging. Alleen de Buggenhoutse N-VA onthield zich. “Een verhoging van het presentiegeld is volgens ons echt niet nodig, omdat voorbereidend werk voor de politieraden minimaal is”, zeggen Ward Vrank en Sylva Bogaerts. “Het is nogal vreemd dat kersverse politieraadsleden als hun eerste beslissing in deze raad de verhoging massaal goedkeurden, zonder al iets bewezen te hebben als politieraadslid.”

Meer over Buggenhout

Lebbeke

politiek

Buggenhout