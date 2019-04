Eendracht zorgt voor Paasstage voor jonge voetballertjes Nele Dooms

05 april 2019

Voetbalclub Eendracht Buggenhout organiseert tijdens de komende paasvakantie een voetbalstage. Die vindt plaats van maandag 8 tot donderdag 11 april. De voorbije jaren was de paasstage steevast een succes en daar wil de Buggenhoutse club graag een vervolg aan breien. Tijdens de vier dagen sporten zijn er niet alleen voetbaltrainingen, maar ook andere animatie. Meisjes en jongens uit de geboortejaren 2004 tot 2014 kunnen meedoen. De stage vindt plaats op de terreinen aan de sportcomplex De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Info: www.eendrachtbuggenhout.com of 0472/71.51.10.