Eendracht houdt eetfestijn voor jeugdwerking 21 februari 2018

Voetbalclub Eendracht Buggenhout organiseert dit weekend een eetfestijn ten voordele van haar jeugdwerking. Op het menu staan steak met diverse sauzen en frietjes of balletjes in tomatensaus. Smullen kan op vrijdag 23 februari van 18 tot 22 uur, op zaterdag 24 februari van 18 tot 22 uur en op zondag 25 februari van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de kantine 'De Pit', aan de Platteput in Buggenhout. Info en inschrijvingen: www.eendrachtbuggenhout.com of via events@eendrachtbuggenhout.com. (DND)