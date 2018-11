Edouard en Magda vieren gouden jubileum Nele Dooms

12 november 2018

13u00 0

Edouard Mertens en Magda De Leebeeck uit Opdorp vieren hun gouden jubileum. Ze stapten precies vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. De twee kregen twee kinderen. Ondertussen zijn er ook zes kleinkinderen. Tot haar pensioen was Magda actief bij het OCMW-rusthuis Herfstdroom van Buggenhout. Nu zijn beiden lid van seniorenvereniging Okra. Edouard slaagt er nog altijd in om er zijn tuin piekfijn te laten bijliggen. Hij is fervent lezer van onder andere poëzie.