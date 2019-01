Duivenmaatschappij organiseert eetfestijn Nele Dooms

29 januari 2019

De koninklijke duivenmaatschappij Den Belg van Buggenhout organiseert op zondag 3 februari haar jaarlijkse vis- en eetfestijn. Op het menu staan varkenshaasje natuur, met champignon- of pepersaus, zalm met kreeftensaus en vol-au-vent. Alles wordt geserveerd met frietjes. Liefhebbers zijn welkom tussen 11.30 en 15 uur. De tafels staan gedekt in zaal Torenhof, aan de Putweg in Opstal. Ook afhalen is mogelijk vanaf 11.15 uur. Info en inschrijvingen: 0479/79.66.88.