Drijfkrachtbelasting verder naar beneden 02u44 0 Buggenhout De drijfkrachtbelasting in Buggenhout gaat ook dit jaar verder naar beneden. De gemeenteraad keurde een verlaging goed van 27 euro per eenheid naar 24,5 euro. In 2019 zal de belasting nog verder dalen naar 22 euro.

De drijfkrachtbelasting bestaat in Buggenhout zo'n 15 jaar en leverde de gemeente jaarlijks zo'n 580.000 euro op. Maar er kwam ook veel protest tegen. Het werd een "bedrijfsonvriendelijke belasting" genoemd "die net de bedrijven treft die voor de meeste tewerkstelling bij laaggeschoolden zorgen". Ondertussen heeft het gemeentebestuur haar mening herzien en voert het aanpassingen door om de belasting te verlagen. Zo moeten bedrijven sinds 2016 voor nieuwe investeringen geen drijfkrachtbelasting meer betalen. "Op die manier willen we onze goodwill tonen, zodat op termijn de tewerkstelling minstens behouden blijft of zelfs stijgt", zegt schepen Geert Mannaert (NCD). "De drijfkrachtbelasting werd in het leven geroepen om te vermijden dat machines mensen zouden vervangen. Maar we stellen vast dat bedrijven die met machines werken, net de meeste mensen tewerkstellen. We willen die graag hier houden." (DND)