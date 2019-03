Dries omgetoverd tot No Men’s Land Nele Dooms

14 maart 2019

12u35 0 Buggenhout De tweejaarlijkse openlucht tentoonstelling van Het Middelpunt in Opdorp is gestart. Een maand lang zijn op de Dries in Opdorp beeldhouwwerken van zo’n zestig kunstenaars te bewonderen. En dat allemaal tussen de bloemenpracht van 100.000'en bloeiende narcissen.

“Het is een stormachtige start geweest van onze expo”, zegt Firmin De Brandt van Het Middelpunt. “Gelukkig zijn we wel gespaard gebleven van schade door het slechte weer. Enkele werken werden preventief in veiligheid gebracht, maar staan ondertussen opnieuw op het terrein. Wat lichtere werken waren omgevallen door de wind, maar er is geen schade en ook die staan alweer op hun juist plaats. Met het betere weer dat ze binnenkort toch weer geven, zal iedereen ten volle van de tentoonstelling kunnen genieten.”

Thema van de expo is “No Men’s Land”. “Oorspronkelijk betekende dat een plaats die buiten de regels of wetten van omliggende vorstendommen viel”, legt De Brandt uit. “Zo was Opdorp in een ver verleden een Vrijheerlijkheid en dus ook No Man’s Land, met eigen wetten en gebruiken. Hier kon er altijd iets meer dan in de omringende gebieden. Met die vrijheidsgedachte in het achterhoofd bieden wij kunstenaars ruimte om hun creativiteit hoogtij te laten vieren.”

De beeldententoonstelling is aan de tiende editie toe. Het jubileum is aanleiding voor een grotere aanpak van de expo. Zo hebben de kunstenaars hun werken niet alleen opgesteld tussen de narcissen op de Dries, maar ook in het kasteelpark, aan de IJskelder en langs een deel van het Keisdrupperspad. “Bezoekers kunnen zo een ganse beeldenroute volgen”, zegt De Brandt. “Zelf zijn wij erg onder de indruk van de kwaliteit van de kunstwerken die meedoen. We hopen dat er zoveel mogelijk volk van komt genieten.”

Wie het maximum uit de openlucht tentoonstelling wil halen, kan op zondag 31 maart op en rond de Dries terecht. Dan zijn er ook demonstraties, workshops, muziek en tentoonstellingen. Info: www.hetmiddelpunt.eu.