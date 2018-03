Drie Russische jongeren aangehouden na winkeldiefstal 27 maart 2018

03u24 0

De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft afgelopen week drie jongemannen van Russische afkomst kunnen arresteren nadat ze enkele flessen whisky probeerden stelen uit een supermarkt.





De feiten speelden zich af in de AD Delhaize in de Kerkstraat in Buggenhout. De eerste verdachte probeerde de winkel te verlaten met een tas vol sterke drank, maar hij werd opgemerkt door het winkelpersoneel. De man slaagde er echter in te ontkomen. Even later probeerde een tweede verdachte exact hetzelfde. Hij kon uiteindelijk tegen gehouden worden door de politie. De man gedroeg zich erg agressief tegen de winkelbedienden.





Een derde verdachte wachtte buiten in een voertuig, maar sloeg ook op de vlucht vlak na de feiten.





Daags na de feiten konden ook de andere twee mannen door de politie opgepakt worden. Alle drie de daders zijn ingeschreven in opvangcentrum de Westakkers in Sint-Niklaas. De onderzoeksrechter in Dendermonde besliste om hen alle drie aan te houden na de feiten. (KBD)