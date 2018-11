Drie overwegen afgesloten Nele Dooms

18 november 2018

Vanaf maandag 19 november zijn in Buggenhout drie van de vier overwegen op het grondgebied afgesloten. Infrabel laat vernieuwingswerken uitvoeren op spoorlijn 53 en gaat meteen ook de drie Buggenhoutse overwegen aanpakken. Concreet gaat het om de overweg in de Kerkstraat, de Beukenstraat en aan Hooilaart. De eerste twee blijven dicht tot vrijdagavond 14 december. Die aan Hooilaart is gesloten van 23 november tot 14 december. Chauffeurs moeten omrijden. Er is een wegomleiding voorzien via Weiveld en de overweg aan Baasrode-Zuid. Omdat langs dit traject verkeershinder verwacht wordt, voert het gemeentebestuur een parkeerverbod in verschillende straten in. Het gaat om de Vierhuizen, Weiveld, Beukenstraat, parking Beukenstraat/Lijnsebossen en de Kerkstraat en Stationsstraat. Het ‘Piepenhol’ wordt eenrichtingsverkeer.