Drie generaties turners op rij 21 maart 2018

De familie Van Driessche uit Buggenhout telt drie generaties turners op rij. Allemaal zijn ze lid van de Buggenhoutse gymclub Nut en Vermaak. Grootvader Luc Van Driessche is al jaren mede-bezieler van de turnvereniging en is nog actief lid van het herenteam. Dat herenteam wordt momenteel geleid door zoon Steven Van Driessche. Diens zoontjes Seppe en Thor turnen bovendien bij de kleutergroep van Nut en Vermaak. "Dat drie generaties meetrainen in één club is vrij uniek", vinden ze bij de familie Van Driessche.





(DND)