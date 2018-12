Drie bestuurders blazen positief bij controles in Buggenhout en Lebbeke Koen Baten

02 december 2018

Politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft afgelopen weekend ook deelgenomen aan de verkeersveilige nacht die in heel Vlaanderen plaats vond. Zeven medewerkers werden ingezet voor de controle. In totaal werden 160 bestuurders gecontroleerd. Hiervan waren drie bestuurders die positief geblazen hebben. Daarnaast kon de politie ook nog een pak andere overtredingen vaststellen. Er werden twee pv’s opgesteld voor het sturen zonder rijbewijs. Een andere bestuurder kreeg een pv opgesteld omdat hij geen geldige verzekering had. Drie chauffeurs droegen hun gordel niet, en er werden ook drie parkeerovertredingen vastgesteld. De politie nam een voertuig in beslag als beveiligingsmaatregel en er werd ook een rijbewijs ingetrokken. Tot slot betrapt de politie ook nog een jonge bestuurder die reed buiten de toegestane uren. Een bestuurster overhandigde een rijbewijs dat als verloren geseind stond, in plaats van haar huidige rijbewijs.