Dorp verzamelt voor petanquetornooi Nele Dooms

21 juli 2018

16u55 0 Buggenhout Rond de petanqueterreinen aan Zaal Torenhof in de Putweg in Opstal verzamelden spelers, supporters en toeschouwers voor de "Bavik Beker Petanque". Het petanquetornooi brengt het dorp samen.

"Alle deelnemers zijn afkomstig uit Opstal of hebben een sterke band met het Opstals verenigingsleven", zegt Kaï van Nieuwenhove, één van de organisatoren. "Dat maakt dat dit een leuk dorpsgebeuren is, met heel veel sfeer en samenhorigheid. Dit draait om samen plezier maken." Net zoals de voorbije jaren was het tornooi ook deze keer een groot succes. "Een officiële petanqueclub bestaat er niet in Opstal, maar regelmatig komen aan het Torenhof wel mensen samen om een balletje te gooien. Hoewel dit niet strikt georganiseerd is, is het tornooi toch volzet. Dat vinden wij uniek." Alle deelnemers kregen een natura prijs.