Do Van Ranst vertelt volksverhalen Nele Dooms

18 maart 2019

17u22 0

Jeugdschrijver Do Van Rast komt op zaterdag 23 maart op bezoek in de bibliotheek van Buggenhout. Hij zal er voorlezen uit zijn boek “Niet bang te krijgen”. Daarin verwerkte Van Ranst, op vraag van de Erfgoedcel Land van Dendermonde, negen volksverhalen uit de Dendermondse regio. Wim Finck zorgde voor passende illustraties. Elke gemeente aangesloten bij de Erfgoedcel, en dus ook Buggenhout, heeft één verhaal. Van Ranst leest voor om 10.30 uur. De illustraties worden ondertussen getoond via een kamishibai, een Japans verteltheater. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek, op de eerste verdieping van het Administratief en Cultureel Centrum in de Nieuwstraat in Buggenhout. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.