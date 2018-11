Dieven slaan toe op klaarlichte dag in woning Koen Baten

27 november 2018

14u45 9

In de Ravenstraat in Opstal hebben dieven deze ochtend ingebroken op klaarlichte dag. De eigenaars van de woning waren even weg naar de winkel om boodschappen. Bij thuiskomst merkten ze dat hun woning achteraan schade had opgelopen. Het is niet duidelijk waarmee de daders aan de haal zijn.